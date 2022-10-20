MLB國聯冠軍系列賽第2戰 教士扳回一城

（法新社聖地牙哥19日電） 美國職棒大聯盟MLB聖地牙哥教士今天以8比5擊敗費城費城人，拿下國家聯盟冠軍系列賽（NLCS）第2戰勝利。

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教士這一勝，把7戰4勝制的國聯冠軍系列賽戰績扳平至1勝1敗。

國聯冠軍系列賽勝方將取得世界大賽門票，對決紐約洋基和休士頓太空人之間的勝方。

費城人今天2局上先從教士先發投手史奈爾（Blake Snell）手中敲回4分，率先取得4比0領先。

教士不甘示弱，2局下德魯瑞（Brandon Drury）、貝爾（Josh Bell）先後敲出陽春全壘打，將落後頹勢縮小至2分，來到2比4。

教士5下火力全開，在諾拉（Austin Nola）1分打點的安打帶領下，蘇鐸（Juan Soto）、德魯瑞與貝爾隨後也都敲安，單局灌進5分，超車以7比4取得領先。

馬查多（Manny Machado）7局下一支中間方向的全壘打，將教士優勢擴大至8比4。

8局上霍斯金斯（Rhys Hoskins）轟出一支陽春炮，但費城人仍無力回天，吞下敗績。

史奈爾今天主投5局，有6次三振、1個保送，被擊出5支安打，丟掉4分都是自責分，最後拿下勝投。

© 2022 AFP