布萊格曼3分炮 太空人美聯冠軍賽2連勝

（法新社洛杉磯20日電） 美國職棒大聯盟MLB美聯冠軍戰，主場休士頓太空人今天靠布萊格曼3炮加先發投手巴爾德斯7局好投，3比2擊敗紐約洋基，7戰4勝制系列賽取得2勝0敗優勢。

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兩軍第3戰22日回紐約續戰。洋基在主場任務艱鉅，除已陷0勝2敗劣勢，對手太空人非但連續第6季打入美聯冠軍戰，2017與2019年都曾在美聯冠軍戰擊敗洋基晉級世界大賽。

太空人在3局下半發動攻勢，首名打者馬多納多（Martin Maldonado）挨觸身球上壘，1出局後潘尼亞（Jeremy Pena）敲安，布萊格曼（Alex Bregman）在兩出局、2好1壞下將對手一記時速97.4英里的四縫線速球轟成左外野方向的3分炮，助太空人3比0領先。

洋基4上首名打者賈吉（Aaron Judge）敲安，史丹頓（Giancarlo Stanton）也靠對手失誤上壘；在黎卓（Anthony Rizzo）擊出滾地球出局之際，賈吉奔回本壘讓洋基首開紀錄；下一棒的托瑞斯（Gleyber Torres）適時擊出安打，讓洋基再下一城，也讓兩隊剩下1分差距。

雙方之後未再得分，太空人最終就以1分之差險勝。太空人先發投手巴爾德斯（Framber Valdez）今天投7局，送出9次三振但沒有保送，被打出4支零星安打，雖掉了兩分，但都非自責分，幫助球隊拿下勝利，自己也獲勝投。

洋基先發投手塞維里諾（Luis Severino）今天投5.1局，有6次三振、1個保送，被打5支安打，當中包含1發致命的3分炮，丟掉3分都是自責分，是球隊輸球關鍵之一，也讓他承擔敗投。

© 2022 AFP