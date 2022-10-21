英超艾斯頓維拉又輸 主帥傑拉德旋即被炒

（法新社倫敦20日電） 英超足球聯賽艾斯頓維拉（Aston Villa）今天作客富勒姆（Fulham）吞0比3慘敗，球隊在賽後不到2小時旋即宣布主帥傑拉德（Steven Gerrard）走人。

廣告 繼續瀏覽後續

球團拿傑拉德祭旗因艾斯頓維拉本季英超開季凄慘，目前11戰僅2勝排在第17名，距降級區的第18到20名僅一步之遙；傑拉德執掌艾斯頓維拉兵符僅11個月。

艾斯頓維拉今天輸球後又是一波4連不勝，賽後傑拉德與全隊被現場自家球迷噓爆。

球團隨後發出聲明：「艾斯頓維拉隊證實，總教練傑拉德已離隊，離隊令即刻生效。我們感謝他這段時間的努力，祝福他日後一切順心。」

艾斯頓維拉去年11月炒掉舊帥史密斯（Dean Smith）後，從蘇格蘭超級聯賽的格拉斯哥流浪者（Rangers）請來傑拉德掌帥印，並給出一紙3年半合約，但上季艾斯頓維拉在英超仍以後段班的第14名作收。

傑拉德球員時期是利物浦乃至英格蘭隊家喻戶曉球星，他去年率流浪者在蘇超奪冠、終結長年由塞爾蒂克（Celtic）稱霸後，艾斯頓維拉把他找來英超盼能提振戰績，但最終也只是落得免於降級，本季持續低迷也讓今天的敗戰成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

© 2022 AFP