NBA公鹿挺過76人末節反撲 本季收開門紅

（法新社洛杉磯20日電） 美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今天挺過對手第4節大反攻，終場90比88擊敗地主費城76人，本季首戰即告捷。76人球星哈登31分淪為白工。

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兩屆聯盟MVP的公鹿球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）繳出21分13籃板8助攻的准大三元成績，賞給76人開季2連敗。

哈登（James Harden）全場砍進31分，16分是在第4節，率隊在距離比賽結束不到2分鐘時拉出一波13比0大反攻，也幫76人86比84取得全場首度領先。

但比賽剩25.7秒時公鹿馬修斯（Wesley Matthews）於24秒進攻時間到底前投進三分球，再把比分反超為89比88，76人最後關頭無力扳回。

公鹿隊中鋒羅培茲（Brook Lopez）、前鋒艾倫（Grayson Allen）各挹注17、12分；公鹿另一主力密道頓（Khris Middleton）7月左手腕動刀，仍在復健尚未歸隊。

76人中鋒恩比德（Joel Embiid）15分12籃板，卻有4次失誤；後衛馬克西（Tyrese Maxey）15分。

© 2022 AFP