費城人力挫教士 國聯冠軍賽2比1領先

（法新社紐約21日電） 美國職棒大聯盟MLB費城費城人今天以4比2擊敗聖地牙哥教士，拿下國聯冠軍系列賽（NLCS）第3戰勝利，取得2勝1敗領先；費城人打者舒瓦伯（Kyle Schwarber）也繼首戰後再次開轟。

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教士19日第2戰在自家火力全開8比5扳平，不過回到主場的費城人今天很快就在自家球迷面前振作。

投手蘇亞雷斯（Ranger Suarez）先發5局，有3次三振、沒有保送，被擊出2支安打，失2分僅1分自責分，再靠牛棚接力封鎖拿下勝投。

費城人打者舒瓦伯今天1局下從教士先發投手馬斯葛羅夫（Joe Musgrove）手中敲出開局陽春彈，再次為球隊奠定勝基。他18日在教士主場的系列賽首戰就是掃出一之488英尺遠的大號全壘打，幫球隊告捷。

教士4局上扳回一城，但費城人塞固拉（Jean Segura）下半局敲出帶有2分打點的一壘安打，助費城人3比1領先。教士和費城人之後分別在5上和6下取得1分，但接下來都沒進帳，費城人終場以2分之差獲勝。

教士先發投手馬斯葛羅夫主投5.2局，送出5K、2保送，被打8安包括1發全壘打，失4分都是自責分吞敗。

兩隊明天將繼續在費城打第4戰。

© 2022 AFP