NBA約基奇大三元 金塊擊敗勇士摘新球季首勝

（法新社舊金山21日電） 在一哥約基奇（Nikola Jokic）今天締造26分、12籃板與10助攻大三元助陣下，丹佛金塊擋住衛冕軍金州勇士比賽尾聲兇猛反撲，以128比123在客場爆冷贏球，摘下新球季首勝。

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連續2季獲選美國職籃NBA年度最有價值球員（MVP）的金塊塞爾維亞籍中鋒約基奇，從開賽就身先士卒，助金塊一掃19日慘敗猶他爵士陰霾。

約基奇攻下全隊最高的26分，布朗（Bruce Brown）也貢獻20分，卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）與波特（Michael Porter Jr.）各攻下17分。金塊全隊共有7人得分達兩位數。

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）繳34分最佳。勇士在上半場落後18分，下半場急起直追，只差一口氣就能完成驚人的大逆轉。

金塊光在第1節就拿下40分，上半場灌進70分。不過下半場勇士一步一步追上，尤其柯瑞三分連發，甚至普爾（Jordan Poole）終場前14.7秒抄截後快攻得手，勇士一度追成123比124隻差1分局面。

不過，約基奇一次精采長傳讓布朗在終場前13秒灌籃得手，讓金塊取得決定性的3分領先，加上約基奇最後6.6秒兩罰俱中，金塊拿下新球季首勝。

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