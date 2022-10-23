紅牛飲料創辦人去世 享壽78歲

（法新社維也納22日電） 紅牛（Red Bull）創辦人馬特希茲（Dietrich Mateschitz）今天過世，享壽78歲。

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紅牛對馬特希茲的過世表達「哀傷」之意，同時「真誠感謝他的成就」。

馬特希茲生前不愛曝光，極少接受訪問。他2022年以估計274億美元凈資產登上「富比世」（Forbes）奧地利首富。

馬特希茲遺留下來的紅牛能量飲料之所以問世，與他擔任德國一家化妝品公司的行銷總監，某次出差到香港喝到一款亞洲常見甜飲有關。

他當時一喝馬上就愛上這款飲料，並對它似在克服時差上的效果留下深刻印象。

他決定與這款飲料的開發商、泰國企業家許書標（Chaleo Yoovidhya）合作，於1984年共同創辦紅牛公司。

總部在奧地利濱湖富施爾（Fuschl-am-See）的這款飲料，接下來緩慢但穩步地贏得了西方的味蕾，並在巧妙的行銷與運動搭配下，成功推廣全球。

而他砸下重金投資運動賽事，讓自己的品牌在全球曝光。

除了參與一級方程式賽車（Formula One，F1），紅牛2005年還買下奧地利城市薩爾斯堡（Salzburg）的足球隊，接着收購德國萊比錫（Leipzig）的足球隊。

在紅牛大力投資下，F1紅牛車手維斯塔潘（Max Verstappen）連續兩年榮登世界冠軍，兩支足球隊也享有奪冠成就。

紅牛也參與極限運動，贊助空中特技和懸崖跳水等。

© 2022 AFP