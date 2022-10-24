率費城人打進世界大賽 哈波奪國聯冠軍賽MVP

（法新社費城23日電） 費城人今天靠哈波兩分炮逆轉戰局並打進世界大賽，這讓哈波奪下國聯冠軍賽MVP。哈波稱費城人接下來的目標，將是在世界大賽「再贏4場」、拿下冠軍。

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美國職棒大聯盟MLB費城費城人今天靠哈波（Bryce Harper）逆轉戰局的兩分炮，以4比3擊敗聖地牙哥教士，在國家聯盟冠軍系列賽以4勝1敗戰績淘汰對手，拿下國聯冠軍及世界大賽門票。哈波在國聯冠軍戰5場比賽中，20打數8安打，其中包括2支全壘打，打擊率4成，有5分打點，獲選為國聯冠軍戰最有價值球員（MVP）。

對費城人來說，這場比賽的結果十分戲劇性，因為此役他們原以2比3落後，直到哈波在8下從教士後援投手斯瓦瑞茲（Robert Suarez）手中敲出逆轉的兩分炮，才將戰情翻轉。

本季是費城人2011年後首度進軍季後賽，更是2009年後首度闖進世界大賽，上一次贏得世界大賽冠軍則是在2008年。

這場比賽的致勝英雄哈波說：「我們始終存有信念。我們從不曾有過『這不會發生』，或『我們不會有打到這裡的機會』的情緒。」

「我們要再贏4場（才能拿下世界大賽冠軍），我們上吧。」

談到致勝的一擊，哈波說：「我當時只想跟他耗越久越好，當我們在教士主場時，我被他的火球給教訓了，所以我只想儘可能跟上他的球。」

「我知道他會使出他的招牌火球，那是他最強的球，我只是盡全力揮棒，而我是有能力讓對手吃虧的。我很高興能擊出全壘打、回到休息區找隊友慶祝。」

在國聯冠軍戰為費城打出4支全壘打的霍斯金斯（Rhys Hoskins）說：「我們要好好慶祝一下，如此艱難的工作已經完成，這太不可思議了，我們實在等太久了。」

「我們還有任務要完成，但能拿下國聯冠軍真是件美好的事。」

費城人率先打進28日開打的世界大賽，他們的對手將是美國聯盟冠軍戰的勝方。目前，休士頓太空人在美聯冠軍賽以3勝0敗領先紐約洋基，太空人有機會在今天橫掃洋基，打進世界大賽。

太空人有機會打進他們6年來第4次的世界大賽，他們曾在2017年奪冠，但2019年和去年則與冠軍擦身而過。

© 2022 AFP