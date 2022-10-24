里拉德41分葛蘭特關鍵上籃 湖人開季吞3連敗

（法新社洛杉磯23日電） 里拉德今天轟下41分，葛蘭特最後3秒關鍵上籃得手，讓拓荒者106比104逆轉贏球，也讓湖人在開季後吞下3連敗。

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美國職籃NBA波特蘭拓荒者今天客場挑戰洛杉磯湖人，拓荒者克服比賽最後5分鐘還落後8分的劣勢，並在詹姆斯（LeBron James）最後一擊失手後，以2分險勝湖人。

衛斯布魯克（Russell Westbrook）在比賽最後階段兩度搶投卻都落空，成為湖人輸球的一大戰犯，而在他的那兩次出手後，拓荒者的里拉德（Damian Lillard）都砍進三分球，其中包括里拉德一次後撤步跳投、砍進一記三分球後，拓荒者在比賽終了前12.4秒取得104比102領先。

湖人靠詹姆斯的灌籃扳平比數，但葛蘭特（Jerami Grant）的切入先過了詹姆斯，然後在禁區吃掉戴維斯（Anthony Davis）放進兩分，讓拓荒者再以兩分超前。

里拉德在第4節砍進12分。今天他三分球13次出手，命中6次。

湖人此役在三分線外出手33次，但僅投進6球，命中率低到只有1成82，本季在新任總教練郝姆（Darvin Ham）帶領下，首勝仍未開張。

詹姆斯今天砍進31分，戴維斯有22分、10籃板、6阻攻的成績。

20日在湖人敗給洛杉磯快艇一役中只拿2分的衛斯布魯克，今天有10分、6籃板、6助攻進帳。

衛斯布魯克今天在比賽讀秒階段，且湖人還握有領先之際，未選擇儘可能消耗時間，反而在把球帶近後就急着搶投，最後不但未能進球，還讓拓荒者有充裕的反撲時間，成為湖人落敗的一大關鍵。

當被問到此事，詹姆斯說：「只是沒投進罷了，（衛斯布魯克）有些表現不錯，只是沒能把球全砍進而已。在防守端，我們沒辦法接連幾波擋下來。而里拉德在最後關頭還是一如過往的強悍。

© 2022 AFP