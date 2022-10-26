NBA布克領軍太陽擒殺勇士 湯普森首次遭驅逐出場

（法新社洛杉磯25日電） 在布克34分、連續第3場攻破30分帶領之下，鳳凰城太陽今天134比105大勝美國職籃NBA衛冕軍金州勇士。這場比賽火藥味十足，勇士明星球員湯普森更是生涯首度遭驅逐出場。

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25歲的布克（Devin Booker）第3節與湯普森（Klay Thompson）爆發口角，未來有望進入名人堂的湯普森也因此在生涯征戰651場比賽以來，首嘗遭驅逐滋味。

湯普森第3節撞了布克一下，被判技術犯規，之後他向太陽隊以及裁判馬洛伊（Ed Malloy）口出惡言，吃下第2個技術犯規，遭驅逐出場。

這成為比賽分水嶺，太陽趁着勇士失去冷靜，把原本83比77的領先擴大到90比77。

勇士第4節一度追到只剩12分差，但之後太陽再度拉開差距，拿下勝利。

開季4場比賽場均32分的布克說，對戰衛冕軍勇士時，全隊一心就想有好表現。但他並未針對與勇士老將湯普森爆發衝突道歉。

他說：「我很喜歡湯普森，從一開始就是。從選秀開始，我就說我想成為湯普森。」

「但我們不會因此不競爭、不互噴垃圾話。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也淡化布克和湯普森的衝突，「他們都很有競爭力，都是很棒的球員。這裡是NBA，世界上最頂尖的競賽，那種事情常常發生」。 太陽今天除了布克飆分，布里吉斯（Mikal Bridges）贊助17分，艾頓（Deandre Ayton）和保羅（Chris Paul）各有16分。

勇士則以柯瑞（Stephen Curry）21分最高，普爾（Jordan Poole）襄助17分，湯普森離場時只攻得2分，8投僅1中。

© 2022 AFP