獨行俠延長賽拆穿籃網 唐西奇轟41分繳大三元

（法新社紐約27日電） 在唐西奇（Luka Doncic）繳出41分、11籃板、14助攻的大三元成績帶領下，美國職籃NBA達拉斯獨行俠在延長賽後，於客場以129比125擊敗布魯克林籃網。

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籃網隊陣中得分最高、整場比賽攻下39分的厄文（Kyrie Irving）在第4節剩下不到4分鐘時砍進三分球，讓籃網打出一波7比0攻勢，以110比106暫居領先。

但之後唐西奇先切入上籃得手，接着兩罰俱中，個人連拿4分，幫獨行俠扳平比數，且隊友哈達威（Tim Hardaway Jr.）兩罰全進後，獨行俠反以112比110超前。

正規賽剩下12.4秒時，唐西奇發生傳球失誤，籃網前鋒杜蘭特（Kevin Durant）掌握機會在時間剩下8.8秒時灌籃得手，讓兩隊112比112戰平，也讓比賽進入延長。

延長賽階段，獨行俠在唐西奇帶領下很快取得領先，他先是自己跳投得手，接着送出助攻，讓哈達威、克雷貝（Maxi Kleber）分別砍進一記三分球。

唐西奇接着又傳出助攻，讓布拉克（Reggie Bullock）飆進三分彈。獨行俠於延長賽拿下的前15分都跟唐西奇有關，不是他自己得分，就是傳出助攻讓隊友取分，最終獨行俠就以129比125獲勝。

籃網數天前先敗給莫蘭特（Ja Morant）率領的曼菲斯灰熊，接着又輸給安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）帶領的密爾瓦基公鹿。

唐西奇此役拿下個人生涯的第47次例行賽大三元，全場28投14中，命中率高達5成，13次罰球命中11球，另外還抄了對手3球。

目前戰績1勝4負的籃網，陣中另一巨星杜蘭特今天共砍進37分。

© 2022 AFP