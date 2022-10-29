瑞爾穆托10上致勝轟 費城人世界大賽旗開得勝

（法新社休士頓28日電） 瑞爾穆托今天在10上敲出致勝的陽春炮，幫助MLB費城人6比5獲勝，在世界大賽1比0領先太空人。

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美國職棒大聯盟MLB世界大賽今天揭開序幕，地主休士頓太空人派出頭號王牌魏蘭德（Justin Verlander）先發，對上費城費城人的諾拉（Aaron Nola）。

太空人2局下半展開攻勢，首名打者塔克（Kyle Tucker）將諾拉時速89英里的變速球轟成右外野方向的陽春全壘打，讓球隊先馳得點。接下來古利爾（Yuli Gurriel）、麥考米克（Chas McCormick）都敲出安打，馬多納多（Martin Maldonado）適時的安打帶有打點，助太空人2比0領先。

3下太空人首名打者潘尼亞（Jeremy Pena）敲出二壘安打，1出局後布萊格曼（Alex Bregman）獲保送，下一棒的塔克將對手一記時速94.7英里的伸卡球轟成中右外野方向的3分彈，讓球隊將領先擴大到5分。

魏蘭德生涯曾在世界大賽先發7場比賽，但一場比賽都沒贏下，戰績0勝6敗，防禦率5.68，共遭9支全壘打狙擊；他今天雖在前3局威風八面，讓對手9上9下，直到4上才被費城人敲出此役第1支安打，但他的惡夢也就此展開。

落後的費城人在4上反攻，霍斯金斯（Rhys Hoskins）在1出局後敲安，兩出局後哈波（Bryce Harper）也安打上壘，卡斯特亞諾斯（Nick Castellanos）的安打讓球隊首開紀錄，下一棒波姆（Alec Bohm）的二壘安打再掃回兩分。

5上首名打者馬許（Brandon Marsh）敲出二壘安打、舒瓦伯（Kyle Schwarber）獲保送，1出局後瑞爾穆托（J.T. Realmuto）的二壘安打清光壘上跑者，讓費城人以5比5扳平戰局。

之後兩隊都沒有再得分，以5比5打進延長賽。

比賽進入延長後，瑞爾穆托10上將對手一記97.5英里的四縫線速球轟向右外野，球剛好落進觀眾席，讓費城人靠着這支全壘打，以6比5將比分超前，最終也以1分之差驚險收下勝利。

費城人今天贏球，在7戰4勝制的世界大賽以1比0領先太空人，雙方明天將繼續在太空人主場進行第2戰。

太空人今年的季後賽之旅展開後，一路勢如破竹，先在美聯分區系列賽3比0橫掃西雅圖水手，接着在美聯冠軍賽再以4比0橫掃例行賽99勝63敗、在美聯東區稱王的紐約洋基，但一波7連勝在今天畫上句點。

諾拉此役先發投不滿5局，在4.1局投球中有5次三振、2個保送，被擊出兩支全壘打在內的6支安打，丟掉5分都是自責分；魏蘭德投完5局後退場，有5次三振、2個保送，被擊出6支安打，丟掉5分都是自責分，兩人都與勝負無關，這也意味魏蘭德生涯在世界大賽的勝場數依舊未能開張。

© 2022 AFP