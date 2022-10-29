NBA籃網球星厄文疑宣傳反猶紀錄片 老闆蔡崇信譴責

（法新社紐約29日電） 美國職籃NBA布魯克林籃網球星厄文（Kyrie Irving）疑似宣傳敏感的反猶太紀錄片，遭籃網老闆蔡崇信譴責。

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厄文27日在推特（Twitter）分享一部紀錄片的連結，片名是「從希伯來人到黑種人：醒醒吧美國黑人」（Hebrews to Negroes: Wake Up Black America），內容是根據作家小達爾頓（Ronald Dalton Jr.）的同名着作所拍攝。

美國滾石雜誌（Rolling Stone）指出，這部紀錄片提出的想法，與一些自稱黑色希伯來以色列人（Black Hebrew Israelites）的美國非裔族群團體當中較極端的派別觀點一致。

黑色希伯來以色列人相信自己是古以色列人的後代，其中較極端的派別長期以來涉及仇女、恐同、排外及伊斯蘭恐懼症，特別的是持反猶太主義。

根據報導，這部紀錄片及同名書籍利用捏造的引述和已被揭穿的騙術，提出一些反猶太主義的比喻，藉此聲稱猶太人控制全世界，而且對數百年來黑人受壓迫負有責任。

厄文分享影片的連結後，蔡崇信28日便發表推文回應，直接指這部紀錄片「充滿反猶太的假訊息」，並暗示厄文提倡仇恨。

© 2022 AFP