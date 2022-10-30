巴爾德斯好投 太空人擒費城人世界大賽打平

（法新社華盛頓29日電） 美國職棒大聯盟MLB世界大賽，休士頓太空人今天靠先發投手巴爾德斯（Framber Valdez）6.1局9K僅失1分，率隊5比2擊敗費城費城人，七戰四勝制系列賽扳成1比1。

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28歲、來自多明尼加的左投巴爾德斯本季例行賽17勝，他今晚徹底壓制費城人打線，只讓對方敲出4安。

兩軍將於台北時間11月1日移師費城人主場進行第3戰，2日第4與3日第5戰也都在費城。

太空人最近6個賽季4度打進世界大賽，尋求繼2017年後再次封王；費城人則是睽違11年再次進季後賽，尋求2008年以來的首冠。

太空人的阿圖維（Jose Altuve）今天4打數3安打，一掃季後賽打擊不振。他賽後說：「今晚我的信心和球感有回來，對方幾個不錯的球都有逮到，希望之後還能保持。」

太空人總教練貝克（Dusty Baker）表示，先發投手巴爾德斯本場伸卡球極為出色，「當他越累時，球反而更犀利，很強」。

太空人隊1局下一開賽阿圖維、潘尼亞（Jeremy Pena）、阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）前三棒全都敲二壘打，首局就拿下3分，5局下三壘手布萊格曼（Alex Bregman）轟出兩分炮，雙方分差拉開為5比0，但這回太空人沒再讓第1戰搞砸5比0領先的悲劇重演。

布萊格曼這支全壘打是他生涯在世界大賽的第6轟，也是MLB史上最會在世界大賽開轟的三壘手。

費城人僅在7局上與9局上個追回1分，先發投手惠勒（Zack Wheeler）5局失5分、責失4分吞敗。

© 2022 AFP