拉文決勝節轟20分 籃網換總教練後首戰吞敗

（法新社紐約1日電） 公牛的拉文今天在比賽第4節轟下20分，率隊108比99擊敗因開季戰績不佳而撤換總教練奈許的籃網。

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美國職籃NBA布魯克林籃網開季戰績慘不忍睹，僅獲2勝5敗，這讓球團決定換掉總教練奈許（Steve Nash），在今天他們主場迎戰芝加哥公牛的比賽，由助理教練馮恩（Jacque Vaughn）代掌兵符 。

籃網第3節一度領先多達12分，第4節卻再度把眼看就要到手的勝利給搞砸。

公牛的拉文（Zach LaVine）在第4節砍進20分，率球隊打出單節31比19的攻勢逆轉戰情。他今天一共拿下29分，並送出5次助攻、抓下4個籃板。

隊友德羅森（DeMar DeRozan）貢獻20分，杜蘇姆（Ayo Dosunmu）、威廉斯（Patrick Williams）分別進帳17分、12分，從板凳出發的德拉吉奇（Goran Dragic）也獲15分。

籃網陣中表現最好的是杜蘭特（Kevin Durant），今天他拿下32分、9籃板、6助攻，歐尼爾（Royce O'Neale）攻下20分，克萊克斯頓（Nic Claxton）有10分、10籃板的雙十演出，替補的渡邊雄太（Yuka Watanabe）也進帳10分。

近期在推特宣傳一部反猶太紀錄片引發爭議的厄文（Kyrie Irving），今天整場比賽12次出手只命中2球，進帳4分。

籃網輸球後，戰績跌至2勝6敗，在東區只領先1勝7敗的爐主奧蘭多魔術；終止2連敗的公牛，戰績4勝4敗，勝率回到5成。

© 2022 AFP