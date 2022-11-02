麥卡勒變化球慘遭炮轟 費城人世界大賽領先太空人

（法新社費城1日電） 麥卡勒的變化球今天遭費城人打者狙擊，最終費城人7比0痛擊太空人，在世界大賽2比1領先。而他一共挨了5支全壘打，成為史上被轟得最慘的投手。

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美國職棒大聯盟MLB費城費城人在主場迎戰休士頓太空人的世界大賽第3戰因雨延到今天進行，費城人改由蘇亞雷斯（Ranger Suarez）取代辛德賈德（Noah Syndergaard）擔任先發投手，太空人則仍將由麥卡勒（Lance McCullers Jr.）先發 。

地主費城人1局下半就發動攻勢，開路先鋒舒瓦伯（Kyle Schwarber）獲得保送，哈波（Bryce Harper）在兩出局後，將麥卡勒一記84.6英里的彈指曲球轟成右外野方向的兩分炮，讓費城人2比0領先。

費城人2下首名打者波姆（Alec Bohm）將麥卡勒93.2英里的伸卡球擊成左外野方向的陽春全壘打，讓球隊3比0領先太空人，這是世界大賽史上第1000支全壘打；馬許（Brandon Marsh）又在兩出局後，將麥卡勒83.7英里的滑球打成右外野方向的陽春彈，將領先擴大到4比0。

5下1出局後，馬許敲安，下一棒的舒瓦伯將麥卡勒87.9英里的變速球轟成中外野方向443英尺遠的大號兩分炮，讓費城人6比0領先，下一棒的霍斯金斯（Rhys Hoskins）再把麥卡勒85.1英里的滑球擊成左外野方向陽春全壘打，讓球隊7比0大幅領先太空人，最終就以7分差距留下勝利。

麥卡勒今天只投4.1局，有5次三振、1個保送，但疑似因為投球動作遭到識破，各種變化球都遭費城人無情炮轟，被擊出5支全壘打在內的6支安打，丟掉7分都是自責分，最後苦吞敗投，也成為世界大賽史上在單一比賽中被擊出最多全壘打的投手。

此役費城人推出蘇亞雷斯先發，收到奇兵之效，他今天投5局，送出4次三振，有1個保送，僅被擊出3支零星安打無失分，拿下這場比賽的勝投。

今年的世界大賽之前，費城人最近一次有機會爭冠是在2009年，他們隊史8次打進世界大賽，曾在1980年、2008年兩度拿下世界大賽冠軍。

© 2022 AFP