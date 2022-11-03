安特托昆博繳雙十退活塞 公鹿奪開季7連勝

（法新社波士頓2日電） 美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今天在安特托昆博繳出32分、12籃板的雙十成績帶領下，以116比91擊退底特律活塞，拿下開季7連勝。

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安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）此役表現全面，除獲全場最高32分，還抓下12個籃板，另有4助攻、5抄截、2阻攻。哈勒戴（Jrue Holiday）三分球7投4中，為公鹿貢獻26分。

公鹿今天一路領先，帶着17分領先優勢進到第4節，末節一度領先達33分，最終以25分差距大勝，是目前NBA唯一的不敗之師。

公鹿陣中還有另外3人得分達兩位數，沃拉（Jordan Nwora）、羅培茲（Brook Lopez）、波蒂斯（Bobby Portis）分別攻下12分、11分、10分。

活塞有4人得分達兩位數，貝伊（Saddiq Bey）攻下全隊最高22分，史都華（Isaiah Stewart）有16分、10籃板的雙十成績，鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）、康寧漢（Cade Cunningham）分獲14分、10分。

今天輸球後，活塞戰績2勝7敗，在東區排名倒數第2，只贏1勝7敗的奧蘭多魔術。

© 2022 AFP