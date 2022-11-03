宣傳反猶紀錄片挨批 厄文捐50萬美元給反仇恨團體

（法新社紐約2日電） 美國職籃NBA布魯克林籃網球星厄文今天坦承，他在社群媒體上宣揚一部被指為是反猶太的紀錄片，對猶太社群造成「負面影響」，因此他將捐款50萬美元，給致力消除仇恨的團體。

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厄文（Kyrie Irving）上周在社群媒體分享了2018年紀錄片「從希伯來人到黑種人：醒醒吧美國黑人」（Hebrews to Negroes: Wake Up Black America）的連結 ，引發巨大的爭議。

該片根據作家小達爾頓（Ronald Dalton Jr.）2015年的同名着作所拍攝，因內容包含許多反猶太的思想而飽受抨擊。

籃網老闆蔡崇信也抨擊厄文推崇該片一事。

蔡崇信說：「對於厄文似乎支持了一部根據一本充斥反猶太不實訊息的書所拍攝的紀錄片，我感到很失望。」

但厄文拒絕為他的發文道歉，並堅稱「反猶太」的指控對他來說不公平。

然而，在已退役的球員和反種族主義分子發出一波對他的譴責後，厄文的立場在今天軟化了。

在厄文、籃網、反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）發出的聯合聲明中說，厄文和籃網將各捐出50萬美元給反仇恨團體。

聲明指出，厄文和籃網一共捐出100萬美元，將用於「致力根除我們社會的仇恨與偏見。」

反誹謗聯盟執行長葛林布拉特（Jonathan Greenblatt）對此表達歡迎。

© 2022 AFP