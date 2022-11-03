費城人打擊慘遭壓制 吞世界大賽史上第2場無安打

（法新社費城2日電） 費城人昨天才揮出5支全壘打痛擊太空人，今天卻一支安打都擠不出來，以0比5吞敗，遭對手在世界大賽扳平戰局，這是世界大賽史上第2場無安打比賽。

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美國職棒大聯盟MLB費城費城人昨天狂轟5支全壘打，以7比0大勝，在世界大賽取得2比1領先，豈料才隔一天打線就判若兩隊。

今天費城人持續在主場迎戰休士頓太空人。兩隊前4局0比0僵持，5局上半太空人前3名打者都敲安上壘，也把費城人先發投手諾拉（Aaron Nola）打退。

滿壘情況下，接替諾拉投球的阿瓦拉多（Jose Alvarado）先投出觸身球，送給太空人第1分，再被布萊格曼（Alex Bregman）敲出二壘安打掉2分，接着塔克（Kyle Tucker）高飛犧牲打，古利爾（Yuli Gurriel）擊出帶有打點安打，讓太空人轉眼5比0。

阿圖維（Jose Altuve）5上揮出生涯在季後賽的第100支安打，是史上達標此成就的第6人。

太空人哈維耶（Cristian Javier）此役先發6局賞對手9K、2保送，沒被擊出任何安打無失分，收下勝投；後面接力的3任投手也都沒被費城人敲出安打。

費城人此役輸球，今年季後賽主場6戰全勝紀錄暫時畫下句點。

諾拉今天投4局，有4次三振、沒有保送，被擊出7支安打丟3分都是自責分，承擔敗投；接在他後面投球的阿瓦拉多1局兩次三振、沒有保送，被擊出兩支安打丟掉2分也都是責失。

費城人打線遭封鎖到一支安打都打不出，是世界大賽史上第2場無安打比賽。

MLB史上唯一在世界大賽出現的無安打比賽，也是一場完全比賽，是由紐約洋基已故傳奇名投拉森（Don Larsen）於1956年的世界大賽第5戰所投出。

世界大賽第5戰明天將繼續在費城人主場進行，費城人將由辛德賈德（Noah Syndergaard）迎戰太空人兩度奪下賽揚獎的魏蘭德（Justin Verlander），贏球方將率先聽牌。

© 2022 AFP