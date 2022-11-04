太空人封王差一步 魏蘭德奪生涯世界大賽首勝

（法新社費城3日電） 賽揚強投魏蘭德今天投5局只掉1分，率太空人以3比2擊敗費城人，並在世界大賽聽牌，他也拿下生涯在世界大賽的第1場勝投。

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美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人昨天靠4名投手聯手投出無安打比賽，以5比0擊敗費城費城人，在世界大賽以2比2扳平戰局，兩隊今天繼續在費城人主場進行系列賽第5戰。

太空人此役的開路先鋒阿圖維（Jose Altuve）1局上半就揮出深遠安打，並在對手失誤下一口氣上到三壘， 下一棒潘尼亞（Jeremy Pena）適時補上安打，太空人先馳得點。

地主費城人很快有所回應，舒瓦伯（Kyle Schwarber）1下相中太空人王牌魏蘭德（Justin Verlander）一記93.5英里的四縫線速球，將球擊成右外野方向首打席全壘打，比數扳成1比1。

4上首名打者潘尼亞將對手一記曲球轟出左外野全壘打牆，太空人靠他這支陽春炮2比1要回領先，而這支全壘打讓他成為在世界大賽開轟的首位菜鳥游擊手。

太空人8上首名打者阿圖維獲保送後，潘尼亞接着又敲安，阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）的內野滾地球讓太空人拿下第3分。

費城人8下反撲，首名打者卡斯特亞諾斯（Nick Castellanos）獲保送，1出局後史托特（Bryson Stott）也獲保送，下一棒塞固拉（Jean Segura）敲安，費城人將落後追到剩下1分，但之後攻勢未能延續，最終太空人帶走勝利，在世界大賽取得3比2聽牌優勢，最快可於5日（台灣時間6日）主場封王。

這場比賽之前，魏蘭德兩度獲賽揚獎肯定，但即便擁有無數豐功偉業，但他在世界大賽投8場一勝難求，戰績0勝6敗，防禦率是偏高的6.07；此役他投5局，有6次三振、4個保送，被打1支陽春炮在內的4支安打，丟掉1分自責分，收下個人生涯在世界大賽的首勝。

太空人6年內4度挺進世界大賽，並曾於2017年奪冠，但之後因爆出偷暗號的作弊風波而飽受批評，讓他們亟欲再拿一座世界大賽冠軍，證明自己是貨真價實的王者。

© 2022 AFP