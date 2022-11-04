孫興眼眶骨折動手術 南韓球迷心急如焚

（法新社首爾4日電） 距離卡達世界盃足球賽開踢不到3周，效力英超熱刺隊的南韓前鋒球星孫興1日卻在比賽中受傷。南韓球迷今天焦急等待傷情回報，憂心這位名將的缺席恐讓南韓世界盃夢碎。

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英格蘭超級聯賽（Premier League）托登罕熱刺1日以2比1擊敗馬賽（Marseille），歐洲冠軍聯賽（Champions League）16強門票到手，但孫興上半場因傷被迫退場。熱刺表示，孫興的左眼附近骨裂，需要接受手術治療。

這個嚴重傷勢令孫興出征世界盃發生變數，熱刺和南韓足球協會（KFA）均密切關注。

南韓足球協會發布聲明：「有關孫興出賽世界盃，我們會持續追蹤他手術後恢復情形，與熱刺的醫療團隊保持聯繫。」

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，孫興的眼眶有4處骨折，手術已被提前至今天，好讓他有更多時間痊癒。

保羅賓圖（Paulo Bento）掌兵符的南韓隊這次世足被分在H組，第一場分組賽是當地時間11月24日對烏拉圭，之後還將對決迦納與葡萄牙，全屬硬仗。

孫興不僅是南韓隊最好的球員，還是國家隊隊長與攻門利器。他出征104場國際賽事，一共替南韓踢進35球，包括過去14場比賽的9球。

去年10月，孫興在票選全球最佳足球員的知名獎項「金球獎」（Ballon d'Or）當中排名第11，上賽季還共同獲得英超進球數最多的英超金靴獎（Premier League Golden Boot）。

儘管在熱刺隊還沒有拿下英超優勝，但孫興於2018年率領南韓隊奪下亞運會足球冠軍。

由於孫興對南韓隊意義重大，憤怒球迷湧入與孫興相撞造成他受傷的馬賽後衛姆本巴（Chancel Mbemba）的Instagram帳號，發布數千條辱罵性訊息，部分帶有種族歧視，像「你這骯髒的球員，你毀了我們的世界盃」。

孫興能否踢世界盃佔據今天南韓報紙的體育版版面，還有一家媒體用圖表詳細解說人類顱骨構造，解析孫興傷勢影響。

南韓足球作家史帝夫．韓（Steve Han）稱孫興若缺席世界盃會「令人心碎」，「他是保羅賓圖不可或缺的一塊拼圖，不論場上還是場下」。

「他這次受傷更令人難過的是，孫興近幾年在南韓隊的表現愈來愈好。他還多練就出致命的自由球技巧，這在卡達定能成為南韓隊的主要奪分利器。」

電視體育評論員樸文成說，孫興的重要性太高，即使他沒辦法出賽，也應該去卡達。

韓聯社引述樸文成說：「他對國家隊而言是很重要的存在。他應該能夠以預備球員的方式幫助球隊，也可以在場邊替年輕球員助威。」

30歲的孫興雖正處生涯顛峰，卻也有可能是最後一次代表南韓隊出戰世界盃。

史帝夫．韓表示，「儘管他在各方面都很有成就，但他還沒有帶韓國締造出里程碑的一刻」。

他表示，孫興今冬如果無法出賽，可能就無法比肩2002年世界盃時的南韓英雄們，當年南韓在自家國土踢進世足4強。

史帝夫．韓說：「樸智星是南韓足球界傳奇人物，不僅因為他在曼聯時的表現，也因為他替韓國創造的重要時刻。」這包括樸智星在2002年對決葡萄牙時踢進的致勝球，讓南韓先締造隊史首次闖進16強。

「南韓這次分組賽的最後一個對手同樣又是葡萄牙，原本希望孫興能復刻樸智星的角色；如果他在生涯的這個階段錯失這次機會，可能對他會是非常慘痛的損失。」

© 2022 AFP