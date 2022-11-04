梅西5度出戰世界盃足球賽 為阿根廷奪冠最後機會

（法新社布宜諾斯艾利斯4日電） 阿根廷球星梅西（Lionel Messi）今年將第5度代表祖國出戰在卡達舉行的世界盃足球賽，他一直努力到最後一刻，且梅西也知道這幾乎肯定是自己的最後一次奪冠機會。

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現年35歲的梅西早在7月就提前1周報到參加法甲巴黎聖傑曼隊季前訓練，從那時起他就像身負使命的人，決心保持最佳狀態前往卡達。

梅西去年離開西甲巴塞隆納隊，並於巴黎聖傑曼度過艱難的第一年，如今他調整回到最佳狀態，在本季出戰的18場比賽中，為巴黎聖傑曼進球或助攻達26球。

與此同時，阿根廷全國上下都屏息以待，期盼梅西不會在不對的時機點受傷。

梅西2006年還是青少年時期就首度出賽世界盃，迄今他代表阿根廷出戰的164場國際比賽共進90球。

2014年他率領阿根廷隊闖進世界盃決賽，但不敵德國沒能奪冠，2018年世足賽則令人失望，阿根廷在16強賽就輸給法國而被淘汰。

梅西最近接受體育媒體Directv Sports訪問表示：「我現在覺得身體狀況很好，比我去年剛到巴黎聖傑曼時更好。之所以說這可能是我的最後一屆世界盃，是因為我的年齡，等賽事結束後，再看看我的感覺怎麼樣。」

梅西還說：「就像所有阿根廷人一樣，我們很難保持冷靜，因為我們是贏得世界盃的強力競爭者…我們準備好到那裡迎戰任何對手。」

傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）1986年率領阿根廷隊拿下世足賽冠軍，如果梅西要追隨他的腳步奪冠，就得仰賴團隊幫忙。

曾於1978年和阿根廷隊一同奪下世足賽冠軍的拉羅薩（Omar Larrosa）表示，梅西在球隊中的角色已出現變化。

他告訴法新社：「我認為梅西在這次世界盃的表現會有所不同，他現在讓其他人發揮，而在過去的世界盃，他的隊友總是把球傳給他。」

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