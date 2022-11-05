德國痛失大將 斐納踝傷無緣世足

（法新社慕尼黑4日電） 2022卡達世界盃足球賽登場在即，德國隊主力前鋒斐納（Timo Werner）所屬德甲RB萊比錫隊宣布，斐納因腳踝傷勢確定無法參加世足。

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斐納2日在歐冠出戰頓內茨克礦工隊的比賽提早於第19分鐘就一拐一拐地退場；終場RB萊比錫4比0大勝對手。

RB萊比錫發布聲明：「4日在萊比錫做的掃描顯示，斐納左腳踝韌帶撕裂傷，2022年剩餘賽季都報銷。」

現年26歲的斐納過去為國家隊效力的55場比賽踢進24球，在世足歐洲區資格賽時攻入9球，是德國坦克重要的火力輸出。

德國隊主帥佛利克（Hansi Flick）說：「這個消息太糟了，他為此錯過世界盃我個人為他感到難過，他真的很想踢世足。」

「少了斐納絕對是重大損失，我們必須另尋很能進球的有力前鋒，但畢竟損失的是主力；當然，我們在此也希望他早日康復」。

斐納是在本賽季季前從英超切爾西鳳還巢回到RB萊比錫，回老東家以來已為球隊在各項賽事攻入9球。

分在E組的德國，本屆世足首戰將於當地時間11月23日（台北時間23日21時）對日本，之後分別對上西班牙與哥斯大黎加；德國尋求捧回隊史第5座世足金杯，一舉追平巴西成為史上奪冠次數最多的球隊。

同為德國國腳的拜仁慕尼黑翼鋒薩內（Leroy Sane）目前也因膝傷掛免戰牌，德國隊長與資深門將諾伊爾（Manuel Neuer）也因肩傷自10月8日就未上場比賽，能否再戰世足不無疑問；如今傷兵再添斐納，讓主帥佛利克頗為頭痛。

斐納傷退，可能取代他的包括多特蒙德年輕前鋒艾迪耶米（Karim Adeyemi）、文達不來梅前鋒菲爾克魯格（Niclas Fuellkrug）。

德國隊將於16日宣布出征卡達世足的26人正選名單。

© 2022 AFP