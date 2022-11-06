太空人炮轟費城人牛棚 奪隊史第2座世界大賽冠軍

（法新社休士頓5日電） 太空人今天炮轟費城人牛棚，靠着阿爾瓦雷茲的3分全壘打，以4比1逆轉，奪得隊史第2座世界大賽冠軍。

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美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人今天帶着3勝2敗聽牌優勢回到主場迎戰費城費城人，太空人派出巴爾德斯（Framber Valdez）先發，迎戰費城人的惠勒（Zack Wheeler）。

巴爾德斯與惠勒在世界大賽第2戰同場先發，巴爾德斯當時投6.1局送出9次三振，只被打出4支安打丟1分，惠勒則是投5局被打1支全壘打在內的6支安打丟掉4分自責分在內的5分，最終太空人5比2獲勝，在系列賽1勝1敗扳平戰局。

今天巴爾德斯仍有水準演出，惠勒也繳出好投，雙方在兩人的壓制下，在前5局0比0戰成平手。

6上費城人打者舒瓦伯（Kyle Schwarber）將對手一記95英里的伸卡球轟成右外野方向的陽春全壘打，讓球隊先馳得點。

但6下太空人立即反撲，首名打者馬多納多（Martin Maldonado）獲觸身球保送，1出局後潘尼亞（Jeremy Pena）敲安，下一棒的阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）面對費城人後援的阿瓦拉多（Jose Alvarado），一棒敲出中外野方向，飛行距離達450英尺遠的3分炮，讓太空人3比1超前；接着布萊格曼（Alex Bregman）獲保送，兩出局後瓦茲蓋斯（Christian Vazquez）的安打再打進太空人第4分。

之後兩隊都沒有再得分，終場太空人以3分差距獲勝，在7戰4勝制的世界大賽勝出，成功奪冠。

自2017年奪下隊史首座世界大賽冠軍起，太空人近6季4次闖進世界大賽，兩度奪下冠軍

巴爾德斯今天投6局，有9次三振、2個保送，只被打出一支陽春全壘打在內的兩支安打，丟掉1分，最後獲得勝投，這是他在今年世界大賽為球隊拿下的第2勝；惠勒此役投5.1局，有5次三振、1個保送，只被打出3支安打，可惜後援投手提油救火，讓他丟掉2分自責分，最後繼世界大賽第2戰後，再度吞下敗投。

© 2022 AFP