菜鳥游擊手奪世界大賽MVP 潘尼亞史上第1人

（法新社休士頓5日電） 太空人菜鳥游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）今天在球隊奪下隊史第2冠後，獲選為世界大賽MVP，是史上獲此殊榮的第1位新秀游擊手。

廣告 繼續瀏覽後續

美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人今年勢不可擋，先是在美國聯盟分區系列賽以3勝0敗戰績輕取西雅圖水手，晉級美聯冠軍系列賽；接着再以4勝0敗橫掃紐約洋基，輕鬆取得世界大賽門票。

在7戰4勝制的世界大賽系列賽面對費城費城人時，太空人第1戰、第3戰敗陣，但兩戰之後都能扳回一城，並在第5戰靠生涯於世界大賽一勝難求的王牌投手魏蘭德（Justin Verlander）繳出5局僅丟1分自責分好投帶領下，以3比2贏球，並率先以3勝2敗成績聽牌。

太空人今天一度以0比1落後，6局下靠着阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）中外野方向450英尺遠的3分炮超前，再靠瓦茲蓋斯（Christian Vazquez）的安打添得第4分，終場以4比1勝出，在世界大賽以4勝2敗成績成功奪冠。

先前已經在美國聯盟冠軍賽拿下最有價值球員（MVP）獎的潘尼亞，這次世界大賽出賽6場，25個打數，擊出1支全壘打在內的10支安打，打進3分打點，打擊率高達4成，再度獲得世界大賽MVP的肯定。

今年剛站上大聯盟的潘尼亞，日前以初生之犢不畏虎的超猛氣勢勇奪金手套獎，為自己菜鳥年添紀錄之餘，也成為太空人守備上的重要支柱；他在打擊上也有優異表現，例行賽出賽136場，521個打數擊出132支安打，有22支全壘打、63分打點進帳，打擊率是2成53。

而早在美聯冠軍賽，潘尼亞就已靠着出賽4場，17打數敲出6支安打，其中包括2支全壘打，掃回4分打點，打擊率3成53，拿下美聯MVP。

© 2022 AFP