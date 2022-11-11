世足倒數 英格蘭正選名單出爐

（法新社倫敦10日電） 2022卡達世界盃足球賽當地時間20日登場，英格蘭今天公布26人正選名單。

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英格蘭這次分在B組，21日先對上伊朗，之後會迎戰美國和威爾斯。

英格蘭正選名單如下：

門將：皮克福（Jordan Pickford，艾佛頓）、波普（Nick Pope，紐卡索聯隊）、拉姆斯代爾（Aaron Ramsdale，兵工廠）

後衛：馬奎爾（Harry Maguire，曼聯）、蕭奧（Luke Shaw，曼聯）、迪亞（Eric Dier，托登罕熱刺）、史東斯（John Stones，曼城）、華克（Kyle Walker，曼城）、特里皮爾（Kieran Trippier，紐卡索聯隊）、寇帝（Conor Coady，艾佛頓）、懷特（Ben White，兵工廠）、亞歷山大-阿諾德（Trent Alexander-Arnold，利物浦）

中場：貝林翰（Jude Bellingham，德甲多特蒙德）、孟特（Mason Mount，切爾西）、蓋拉格（Conor Gallagher，切爾西）、萊斯（Declan Rice，西漢姆聯隊）、韓德森（Jordan Henderson，利物浦）、菲力普斯（Kalvin Phillips，曼城）。

前鋒：麥迪森（James Maddison，列斯特城）、福登（Phil Foden，曼城）、格拉利許（Jack Grealish，曼城）、凱恩（Harry Kane，熱刺）、薩卡（Bukayo Saka，兵工廠）、史特林（Raheem Sterlin，切爾西）、威爾森（Callum Wilson，紐卡索聯）、拉許福特（Marcus Rashford，曼聯）。

© 2022 AFP