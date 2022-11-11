陷反猶風波厄文致歉 詹姆斯：該讓他重返球場

（法新社洛杉磯10日電） 厄文因發文附有具反猶太思想電影的連結遭籃網禁賽，NBA超級球星詹姆斯今天表示，該讓厄文回到賽場，因為他已經道歉了。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，厄文（Kyrie Irving）兩周前在社群媒體的發文飽受批評，因為他在文中附上一部影片連結，該片被認為具反猶思維，事件發酵至今對厄文影響頗重。知名運動品牌耐吉（Nike）共同創辦人奈特（Phil Knight）今天接受美國財經媒體CNBC訪問時甚至說，Nike和厄文的關係可能「回不去了」。

奈特在今天播出的訪問中說：「我對我們（的關係）能否回得去抱持着疑慮，我無法完全肯定。」Nike上周宣布「暫停」和厄文的合作關係，取消原本這個月要開賣的厄文簽名鞋款Kyrie 8的上市計畫。

此前美國職籃NBA布魯克林籃網因厄文在社群媒體或參加記者會時「都未澄清自己沒有反猶」，宣布將他禁賽至少5場且不予支薪。

在籃網宣布將他禁賽幾小時後，厄文終於在Instagram上致歉；詹姆斯（LeBron James）認為，這足以讓厄文回來打球。

籃網訂出幾個終止禁賽讓厄文重返球場的先決條件，其中包括接受（新聞）敏感度訓練，及與猶太社群領袖、反仇恨團體會晤。

詹姆斯推文說：「我曾告訴你們，我不想分享傷人的資訊，我會一直這麼做；但厄文已經道歉了，所以他應該可以上場，這是我的想法。」

詹姆斯還說：「就是這麼簡單，幫助他學習，但他應該要能上場。那些要他做了才能重返球場的事，我覺得太過份了。他不是外界所描繪的那種人。」

國家籃球協會球員工會（NBPA）副主席、波士頓塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）本周表示，6個籃網所提讓厄文重返球場的條件「看來有點過頭」，他並告訴「波士頓環球報」（Boston Globe），部分球員對此表達不滿。

© 2022 AFP