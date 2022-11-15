塞爾蒂克逆轉雷霆 7連勝登東區龍頭

（法新社華盛頓14日電） 史瑪特今天在下半場攻下20分，幫助塞爾蒂克在第4節逆轉，並以126比122擊退雷霆，奪下7連勝，戰績超越公鹿，在全聯盟排名第1。

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美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克在主場迎戰奧克拉荷馬雷霆一役，塔特姆（Jayson Tatum）拿下27分、10籃板，布朗（Jaylen Brown）攻下26分，史瑪特（Marcus Smart）整場比賽一共獲得22分，霍福德（Al Horford）有12分、11籃板的雙十成績，從板凳出發的懷特（Derrick White）砍下16分。

雷霆的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）此役奪得全場最高37分，多特（Luguentz Dort）攻下21分，普庫謝夫斯基（Aleksej Pokusevski）有16分、14籃板的雙十成績，吉迪（Josh Giddey）、威廉斯（Jalen Williams）分別獲得16分、14分。

塞爾蒂克此役獲勝，戰績提升為11勝3敗，在東區排名第1；雷霆吞敗後，戰績變成6勝8敗，在西區排在倒數第3。

上半場結束時，塞爾蒂克62比69落後給雷霆；前3節打完，塞爾蒂克仍以7分落後。但第4節塞爾蒂克打出單節37比26的攻勢，一舉將比分超前，並以4分之差逆轉拿下勝利。

塞爾蒂克今天贏球，加上密爾瓦基公鹿在家106比121敗給亞特蘭大老鷹，戰績變成10勝3敗，這讓他們超越公鹿，登上東區龍頭寶座，這個戰績也是全聯盟第1。

© 2022 AFP