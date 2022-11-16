英荷來了 首批重磅歐洲球隊抵卡達

（法新社杜哈15日電） 英格蘭隊與荷蘭隊將於今天抵卡達，成為2022卡達世界盃足球賽首批到達的重磅歐洲球隊。國際足總（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）也再次呼籲各隊把心思放在賽場。

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隨卡達世足20日開打的日期越來越近，當地未善待移工、女權與LGBTQ人權不彰益發成為外界批評焦點，FIFA要各國把心思擺在賽場的呼籲也聽者藐藐。

美國隊教練貝哈爾特（Gregg Berhalter）解釋為何球隊在卡達的訓練基地練球時要拿出象徵挺同的彩虹標誌；同性戀在卡達屬非法。

貝哈爾特說：「我們覺得這很重要，我們始終認為只要登上像世足這樣的世界舞台，就應對這類議題展現關注。」

向來屬大炮級別的荷蘭隊教練範蓋爾（Louis van Gaal），毫不掩飾他認為不該讓卡達辦世足的觀點，抵達當地後勢必動見觀瞻。

不過也有稍事收斂的隊伍。在申請於訓練時穿着挺人權特別版球衣遭FIFA打回票後，丹麥隊教練尤爾曼德（Kasper Hjulmand）表示，只要到一到卡達，全隊就會專註於比賽。

丹麥足球協會執行長顏森（Jakob Jensen）說：「選手到此是來踢球的，都夢想着能在世足封王，他們確實該把注意力擺在賽場。」

© 2022 AFP