魏蘭德奪美聯賽揚獎 生涯3度獲獎

（法新社紐約16日電） 去年因傷完全沒有出賽的太空人強投魏蘭德（Justin Verlander）本季強勢復出，並以全票奪下美聯賽揚獎，這是他生涯第3度獲得這項殊榮。

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美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人右投魏蘭德擊敗芝加哥白襪右投賽斯（Dylan Cease）、多倫多藍鳥右投馬諾亞（Alek Manoah）等人，奪得本季美國聯盟賽揚獎。

魏蘭德2011年在底特律老虎和2019年在太空人時，都曾拿下賽揚獎，他因為接受俗稱「湯米約翰手術」（Tommy John surgery）的手肘韌帶置換手術，2020年只投6局，2021年更是整季報銷。

今年魏蘭德強勢回歸，出賽28場投175局，賞給對手185次三振、只有29個保送，被擊出12支全壘打在內的116支安打，丟掉43分中有34分自責分，戰績18勝4敗、防禦率僅1.75。

過去僅10人拿過3次以上的賽揚獎，其中以7度獲獎的「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）最多，「巨怪」強生（Randy Johnson）5次得獎次之，卡爾頓（Steve Carlton）和「瘋狗」麥達克斯（Greg Maddux）都曾4度獲得肯定，另外包括薛哲（Max Scherzer）、馬丁尼茲（Pedro Martinez）、柯蕭（Clayton Kershaw）、柯法克斯（Sandy Koufax）、巴默（Jim Palmer）、西佛（Tom Seaver）都拿過3次賽揚獎。

© 2022 AFP