西方關切卡達人權 國際足總主席痛批偽善

（法新社杜哈19日電） 國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）今天痛罵批評卡達人權紀錄的西方人「偽善」，在世界盃足球賽開踢前夕，激動捍衛這個波斯灣地主國。

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外界關切卡達對待移工、女性、LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）族群的方式，成為本屆世足賽前的焦點，主辦單位顯然很生氣。

卡達官員稱自己的國家淪為「種族主義」和「雙重標準」的箭靶，並點出卡達在勞動條件和安全方面的改革，被譽為具有區域開創性。

足球運動本身今天再度退居二線，場外政治穩穩成為焦點，而24小時後，卡達對決厄瓜多的世足開幕戰就要開踢。

瑞士籍的英凡提諾今天在杜哈的世足賽記者會上，嚴詞抨擊批評卡達的人。

英國廣播公司（BBC）報導，在這場幾乎是獨白的記者會上，英凡提諾一個人發表近1小時的長篇大論。

他說：「一面倒道德說教就是偽善。我不想為你們的人生上課，但這裡面臨的事情極度不公平。為了我們歐洲人過去3000年來所做的事，接下來3000年我們應該道歉，再開始對人說教。」

但英凡提諾也表態支持弱勢群體，他說：「今天，我認同卡達人、阿拉伯人、非洲人、同志、殘疾人士和移工。」

© 2022 AFP