世足戰前聲援示威同胞 伊朗隊長：我國人民不快樂

（法新社杜哈20日電） 伊朗隊長哈吉薩菲（Ehsan Hajsafi）今天在2022卡達世界盃足球賽開踢前夕聲援示威同胞，表示伊朗隊球員希望成為家鄉「人民之聲」，反對當局血腥鎮壓這波由女性領導的抗議活動。

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這個擁有8000萬人口的國家很瘋足球，通常會為這項運動團結起來，但在伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死引發全國抗議潮延燒2個月後陷入動蕩。

22歲的艾米尼9月中旬因違反服裝規定，遭德黑蘭宗教警察逮捕，於拘留期間喪命，引發全國大規模示威。根據總部設在挪威的「伊朗人權」（Iran Human Rights）組織統計，當局鎮壓行動造成約400人喪命。

伊朗當局的因應做法，促使外界質疑伊朗國家代表隊的立場是代表伊朗，還是自1979年伊斯蘭革命以來以鐵腕統治的政權。

在伊朗21日世足賽首戰英格蘭前夕，32歲的資深後衛哈吉薩菲主動召開記者會，對於在伊朗抗議中喪命的同胞深表同情。

哈吉薩菲說：「他們應該知道我們同情他們。」他後來又說「國內情況不妙」。

他說：「我們必須接受的事實是這個國家的情況不好，我們的人民不快樂。」

哈吉薩菲說：「我們雖來到這裡，但不代表我們不應代表他們發聲，或不去尊重他們。」

「我們擁有的一切都要歸功於我們的人民。我們必須奮戰、盡全力拿出最佳表現、進球，為伊朗英勇的人民獻上最佳成績。」

「我希望情況如人民所願而改變，希望每個人都會幸福。」

© 2022 AFP