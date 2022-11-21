卡達世界盃首戰一路落後吞敗 球迷早早離場

（法新社卡達豪爾21日電） 卡達在這次世界盃首戰，踢完半小時就落後兩球，最終0比2敗給厄瓜多，而地主球迷似乎也因難以接受國家隊踢出這樣的表現而提前離場，下半場球場就出現大量的空位。

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2022卡達世界盃足球賽開幕戰，厄瓜多對上地主卡達完全不留情面，靠着他們在國際賽的得分王瓦倫西亞（Enner Valencia）在第16分鐘踢進12碼罰球，取得1比0領先；瓦倫西亞於比賽第31分鐘在門前接獲傳中後，頭錘破網讓球隊2比0領先，最終就以兩球差距擊敗卡達。

由於地主卡達，開賽約半小時就落後兩球，讓地主球迷失去信心，6萬7372名觀眾中陸續有人開始離開球場，下半場開賽後，巴伊特體育場（Al Bayt Stadium）已經出現大片空位，讓這個夜晚以歡樂的慶祝活動、愉悅的心情揭開序幕，卻在最後以在悲嘆聲中落幕。

位於卡達首都杜哈以北50公里豪爾（Al-Khor）的巴伊特體育場，悲傷的氣氛與比賽開踢前幾個小時的氛圍大相逕庭。

數以千計的人群抵達盧薩爾站（Lusail），這是卡達耗資360億美元，專為這次世界盃所建地鐵線的終點站，然後搭上公車，踏出他們觀賽之旅的最後一步。

維安部隊繃緊神經，因為他們知道全世界的目光都聚集於此，許多人認為人權問題為人詬病的卡達不該獲得世界盃主辦權。

當壯觀的球場映入觀眾眼簾後，通往驗票閘門的一路上有整排的馬匹和駱駝。

一名住在厄瓜多的球迷來到卡達看球，他說：「這真的很特別，這是第一次在中東地區舉辦世界盃，別具歷史意義，且厄瓜多還來到這踢開幕戰。」

「老實說，這有點奇怪，因為太安靜了，即便有比我想像要多的厄瓜多球迷，但現場看起來空蕩蕩的。」

© 2022 AFP