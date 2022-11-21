厄文為反猶風波致歉 首返球場拿14分

（法新社紐約20日電） 鬧出反猶風波而遭禁賽的厄文，在致歉後獲得重返美國職籃NBA賽場的機會，布魯克林籃網今天在他攻下14分的幫助下，127比115擊敗曼菲斯灰熊。

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籃網的杜蘭特（Kevin Durant）攻下全隊最高26分，並有7籃板、7助攻、1阻攻、1抄截的成績。

除此之外，籃網的西蒙斯（Ben Simmons）今天拿下個人本季新高22分，他上次得分達20大關，已是2021年季後賽身披費城76人戰袍時的事了。除此之外，籃網從板凳出發的渡邊雄太此役也攻下16分。

灰熊這場比賽少了明星後衛莫蘭特（Ja Morant）及貝恩（Desmond Bane）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）等人，但布魯克斯（Dillon Brooks）這場比賽攻下全場最高的31分。

灰熊在前3節打完只落後3分，但籃網靠渡邊雄太砍進4記三分球，在第4節打出18比5開局，以114比98將領先拉開。

厄文（Kyrie Irving）先前在推特放了一部被視為具反猶意識的紀錄片連結，引發外界批評。起初他不斷為該片和自己辯解，讓各方反彈的聲浪越來越大，籃網也宣布將他禁賽。厄文在禁賽8場後終於公開致歉，籃網今天上午才宣布解凍，讓他回歸比賽。

厄文這場比賽先發，在球員介紹時獲得熱烈歡迎，他在此役第一次出手時，砍進一記三分球。

同樣回到籃網先發陣容的還有2016年選秀狀元西蒙斯，他此役13投11中，並有8籃板、5助攻、1抄截進帳。

© 2022 AFP