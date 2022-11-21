為紛擾之年畫美好句點 喬科維奇ATP年終賽奪冠

（法新社義大利杜林20日電） 在今年因未接種COVID-19疫苗無法參加多項賽事，引發紛紛擾擾後，喬科維奇今天在ATP年終賽奪冠，6度稱王追平紀錄，他也稱這是「非常令人滿意」的結尾。

廣告 繼續瀏覽後續

塞爾維亞網球好手喬科維奇（Novak Djokovic）在義大利杜林（Turin）以7比5、6比3擊敗挪威對手路德（Casper Ruud），奪下ATP年終賽（ATP Finals）冠軍，生涯6度獲此殊榮，追平瑞士傳奇球星費德瑞（Roger Federer）的紀錄。

紛擾一年35歲的喬科維奇是ATP年終賽史上年紀最大的冠軍得主。他在這個球季因為沒打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，錯過了兩場大滿貫賽事，但今天以ATP年終賽冠軍畫下美好句點。

他說：「由於我今年經歷的事，當然還有年初在澳洲發生的情況，現在一切感覺非常令人滿意，同時也覺得非常欣慰。」

「我們不必回頭去看，因為我們都知道發生了什麼事。」

喬科維奇1月因未接種疫苗被澳洲拘留，隨後遭驅逐出境，無緣參加澳洲網球公開賽。

他說：「這顯然對我今年的開季產生了影響。在剛開始的幾個月里，我努力在比賽和心態上取得平衡，以重返球場並找回自己應有的水準。」

澳洲起初禁止喬科維奇在2025年前入境，但本月稍早澳洲新政府表示，喬科維奇可以參加明年1月的澳網。

曾9度贏得澳網冠軍的喬科維奇說：「我不知道未來會如何，但我知道我內心仍渴望贏得獎盃。」

© 2022 AFP