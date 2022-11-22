不歡而散 曼聯：葡萄牙巨星C羅將離去 立即生效

（法新社倫敦22日電） 英格蘭超級聯賽曼徹斯特聯隊（Manchester United）球團今天宣布，葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）將離開英超曼聯，結束二度效力曼聯的爭議性合約，「立即生效」。

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C羅最近受訪時大爆料，稱他覺得自己遭曼聯「背叛」，並稱總教練滕哈格（Erik ten Hag）和其他管理高層正逼他離隊。

C羅接受英國Talk TV主持人皮爾斯摩根（Piers Morgan）訪問時對曼聯作出一連串指控，包括球團逼他離隊，他的新生兒今年4月夭折後，球隊高層缺乏同理心，曼聯老闆葛拉瑟（Glazer）家族不在乎球隊，以及總教練滕哈格（Erik ten Hag）無法贏得他的敬重且不尊重他。

法新社報導，滕哈格5月接掌曼聯兵符後，生涯5度奪下金球獎（Ballon d'Or）的C羅在球隊中的角色逐漸邊緣化。

C羅表示，他2021年8月離開尤文圖斯（Juventus），是佛格森（Alex Ferguson）說服他以2年合約回到曼聯。 C羅2003年到2009年效力曼聯期間，曾在8個重要賽事奪冠。

C羅2003年首度加盟曼聯，當時的教頭是佛格森，那段期間C羅隨隊贏得3次英超冠軍、1座歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League）冠軍，並迎來個人首座象徵全球最佳足球員的金球獎。

儘管C羅上個球季在比賽中一共踢進24球，曼聯還是歷經糟糕的一季，在英超排名第6，而且未能獲得參加歐冠杯的資格。

曼聯球團18日發表聲明指出：「曼聯今晨已採取適當措施，因應羅納度最近接受媒體採訪一事。在這件事情的進展結束之前，我們不會發表進一步評論。」

英國「衛報」（The Guardian）則報導，曼聯已指派律師，控告陣中明星前鋒C羅違反合約。

衛報指出，這意味C羅幾乎確定無法重回曼聯踢球，據悉他已被指示在代表葡萄牙參加卡達世界盃足球賽後，不必回到曼聯在卡林頓（Carrington）的訓練基地。

曼聯今天在聲明中說：「基於雙方協議，羅納度將離開曼聯，立即生效。」

「球團感謝他兩度效力（曼聯主場）老特拉福球場（Old Trafford）所做的巨大貢獻，346次出賽攻進145球，並祝福他和他的家人未來事事順利。」

「曼聯的每個人仍將把注意力放在在滕哈格領導下，繼續讓球隊往前邁進，合力在球場贏球。」（譯者：陳政一）

© 2022 AFP