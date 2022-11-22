世界盃個人首度進球 英格蘭國腳獻腦麻球迷

（法新社杜哈22日電） 今天在世界盃英格蘭對伊朗一役，格拉利許（Jack Grealish）攻進他在世界盃的首球後信守承諾，做出擺動雙臂的慶祝動作，將進球獻給一名11歲的腦麻球迷。

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英格蘭在2022卡達世界盃足球賽首戰以6比2擊退伊朗，包括格拉利許在第90分鐘踢進的一球，收下勝利。他建功後臉上帶着燦爛的笑容，並將雙臂向兩側張開揮舞擺動着。

這名效力於英超曼城的中場好手，兌現了他對11歲腦麻球迷芬萊（Finlay）所做的承諾。

芬萊先前寫信給格拉利許，獲得和偶像見面的機會。格拉利許的妹妹荷莉（Holly）同樣也是腦麻患者。

芬萊當時在信中寫說：「我希望世界上有更多像你一樣的人，把身障人士與其他一般人同等對待。」

27歲的格拉利許親自回了信，還在曼城舉辦的慈善活動中特地安排與這位小粉絲見面，讓芬萊又驚又喜。

當時，格拉利許承諾，他會把下一個進球獻給芬萊。

今天賽後，格拉利許說：「我大約是在1個月前見到小芬萊。」

「他和我妹妹一樣有腦麻，而我和他相處得很愉快。他希望我能為他做慶祝動作，而很幸運的，這發生在世界盃期間。」

「就是這麼一回事。對我來說，這只是慶祝；但我敢肯定，對他來說，這就像擁有全世界一樣，尤其我是在世界盃期間做的。」

格拉利許說：「芬萊，這是獻給你的。」

© 2022 AFP