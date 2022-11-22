世界盃吉魯梅開二度 衛冕法國4比1踢翻澳洲拿首勝

（法新社杜哈22日電） 上屆冠軍法國隊今天在世界盃足球賽D組小組賽，靠着前鋒吉魯（Olivier Giroud）攻進兩球，中場姆巴佩（Kylian Mbappe）和拉比歐特（Adrien Rabiot）各攻進一球，以4比1擊敗澳洲，搶下本屆賽事首勝。

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開賽9分鐘，澳洲中場古德溫（Craig Goodwin）在球門前接獲隊友萊基（Mathew Leckie）巧妙傳球，率先破網。

拉比歐特在第27分鐘進球，把比數追平。緊接着，吉魯在第32分鐘接獲拉比歐特傳球，將球輕撥入網，法國隊在上半場結束時反以2比1領先。

姆巴佩在第68分鐘為法國隊再進一球，3分鐘後吉魯接獲姆巴佩傳球，頭錘破網，攻進個人國際賽第51球，追平亨利（Thierry Henry）創下的法國進球王紀錄。

先前三支世界盃衛冕隊?義大利、西班牙和德國，首戰都吞敗仗，法國隊今天也打破了這項魔咒。

世足賽32隊分成8組，每組進行小組循環賽，取分組前2名晉級16強。今天展開D組賽程，由丹麥與突尼西亞一役打頭陣。

丹麥和突尼西亞歷經正規賽加補時，都未能攻破對方球門，最終以0比0握手言和，也是本屆首場兩隊都未得分的賽事。

D組4隊都已完成首戰，法國隊以3分積分暫居D組第一，丹麥與突尼西亞因為踢和都是1分積分，澳洲則是以0積分墊底。

法國在這一屆比賽之中傷兵問題嚴重，上屆主力中場球員博格巴（Paul Pogba）和坎特（N'Golo Kante）因傷落選，連應屆金球獎得主本澤馬（Karim Benzema）也在開賽前受傷退隊。不過由於澳洲實力嚴重倒退，法國要贏球還是綽綽有餘。

突尼西亞下一場將於台灣時間26日下午6時對陣澳洲，法國則在27日零時遭遇丹麥。（譯者：陳政一）

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