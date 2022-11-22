萊萬多夫斯基12碼遭擋 波蘭墨西哥世足0比0言和

（法新社杜哈22日電） 墨西哥今天在世界盃足球賽小組賽面對波蘭之戰攻勢較凌厲，但無法創造真正的進球契機，而波蘭主力萊萬多夫斯基下半場一次12碼罰球被擋下，終場兩隊就以0比0言和。

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這場C組小組賽在可容納4萬人的974體育場（Stadium 974）登場，現場湧進3萬9369名球迷。上半場第26分鐘墨西哥維加（Alexis Vega）門前頂球，波蘭門將伸手構不到，但球從門柱旁擦身而過，墨西哥錯失絕佳進球機會。

上半場後半段，墨西哥攻勢仍是一波接一波，蓋亞多（Jesus Gallardo）與桑傑士（Jorge Sanchez）在第28、45分鐘接連攻門，可惜都缺臨門一腳。比賽前45分鐘，墨西哥表現顯然優於波蘭，63%控球率和5次射門都勝出一籌，就是缺真正的破網。

效力西甲豪門巴塞隆納（Barcelona）的波蘭主力箭頭萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）遭到嚴密封鎖，全隊攻擊力道也跟着減弱。波蘭上半場只有1次射門，寫下隊史自1966年以來半場最少的紀錄。

下半場開賽之初波蘭取得破蛋良機，萊萬多夫斯基在禁區被拉球衣，第58分鐘經由影像輔助裁判技術（Video Assistant Referee，VAR）判定獲12碼罰球，卻遭5度參加世足賽的墨西哥門神歐喬亞（Guillermo Ochoa）猜中射門方向擋下，萊萬多夫斯基歷來在世足的進球數依舊未開張。

有驚無險的墨西哥接下來奮力猛攻，數次兵臨城下但無法破門，終場就以0比0平手收場，兩隊各得積分1分。

世足賽32隊分成8組，每組進行小組循環賽，取分組前2晉級16強。波蘭下一場將於台灣時間26日晚間9時對陣今天爆冷逆轉扳倒阿根廷的沙烏地阿拉伯，墨西哥則在27日凌晨3時遇上阿根廷。（譯者：徐崇哲）

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