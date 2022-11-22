阿根廷世足首戰爆冷輸沙烏地 梅西：打擊非常沉重

（法新社杜哈22日電） 阿根廷國家足球隊球星梅西（Lionel Messi）表示，阿根廷今天在卡達世界盃爆冷敗給沙烏地阿拉伯，是「非常沉重的打擊」，但他誓言阿根廷首戰落敗後將重振氣勢。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，阿根廷今天在卡達世界盃C組小組賽首戰以1比2爆冷敗給沙烏地阿拉伯，梅西在賽後指出：「這是非常沉重的打擊，是次痛苦的失敗，但我們必須繼續對自己有信心，」

梅西還說：「這個團隊是不會放棄的。我們將努力擊敗墨西哥。」他指稱：「我們知道，沙烏地阿拉伯是擁有好球員的隊伍，他們將球傳導的很好…。」

此外，梅西也指出：「我們很努力，但我們有點操之過急。沒有任何藉口，我們將要比以往更加團結一致。」

梅西說：「這個團隊很強大，以前就曾展現這一點。我們很久沒有遇到這種情況。如今我們必須展現出，這是一支真正的團隊。」 阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）則堅稱，他的球隊對戰沙烏地阿拉伯沒有輕敵。他表示：「我們完全尊重沙烏地阿拉伯，就如我們尊重其他球隊那樣，這不是我們輸球的原因。」 斯卡洛尼提及：「他們是一支好球隊，擁有具技術的球員，他們在體能方面做了充分準備。」

© 2022 AFP