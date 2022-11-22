阿根廷爆冷敗給沙烏地 世足史上最大冷門之一

（法新社杜哈22日電） 世界排名第51的沙烏地阿拉伯今天在世界盃足球賽大爆冷門，2比1擊退奪冠大熱門阿根廷，締造世足史上最大冷門之一，超級巨星梅西最後一屆世足賽事出師不利。

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梅西（Lionel Messi）在開賽第10分鐘就踢進一記12碼罰球，攻下第一分，彷佛先吞一顆定心丸；上半場他與隊友馬蒂內茲（Lautaro Martinez）各有其他攻勢，但都無功而返，以1比0暫居領先。

不料下半場開賽沒多久即風雲變色，沙烏地短短5分鐘內連進2球，先是謝里（Saleh Al Shehri）第48分鐘抽射攻破阿根廷大門，扳平戰局；接着阿道沙利（Salem Aldawsari）第53分鐘突破阿根廷包夾，禁區外長射，以2比1反超。

心急如焚的阿根廷接下來大軍壓境沙烏地陣地，沙烏地則祭出鐵血防守，守門員歐維斯（Mohammed Al Owais）屢次化解阿根廷攻勢，讓世界排名高居第3的阿根廷無奈搖頭，最終吞下難堪敗仗。

今年35歲的梅西賽前已表示，他會充分利用2022卡達世足賽，這是他生涯第5次、也可能是最後一次贏得世界盃的機會。

他之前參加過的4屆賽事，以2014年戰績最佳，阿根廷在冠軍賽踢進延長後以0比1敗給德國，屈居亞軍。

阿根廷從2019年美洲杯輸給巴西後，一直到本屆世足開賽之前，已經在國際賽事連續36場保持不敗，世界盃前的5場熱身賽更是全勝作收，和巴西、法國等列強被看好是摘冠大熱門。

阿根廷爆冷落敗，讓他們回想起32年前的尷尬往事。1990年世足賽，阿根廷也是在首場意外敗北，以0比1不敵喀麥隆。

在世足過往歷史上，不乏弱隊爆冷扳倒強權的例子。2002年，塞內加爾也曾在第一戰就以1比0扳倒衛冕者法國，同一年地主韓國也在經過延長賽後以2比1力克傳統強隊義大利。

1982年，首度參賽的阿爾及利亞2比1擒伏西德；1966年，北韓以1比0踢倒義大利；1950年，美國也曾以1比0意外擊退歐陸強權英格蘭。

© 2022 AFP