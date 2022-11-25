英格蘭世足賽未曾踢贏美國 若獲勝可闖進16強

（法新社杜哈25日電） 英格蘭將於台灣時間26日凌晨3時在世界盃小組賽對上美國，若能贏球，就能晉級16強；同時，荷蘭也有機會闖進淘汰賽階段。

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英格蘭在本屆2022年卡達世界盃足球賽B組小組賽首戰，以6比2輕取伊朗。

不管接下來伊朗與威爾斯之戰的結果為何，英格蘭若擊敗美國，就能確定闖進16強淘汰賽。

但英格蘭想要晉級，得先克服一些壓力，首先是要面對才華洋溢的年輕美國隊，再來是他們在交手紀錄上的劣勢。

英格蘭過去曾兩度在世界盃對上美國，兩次都是在小組賽階段，1950年巴西世足賽時大爆冷門輸給美國，2010年南非世界盃，則是與美國以1比1踢平。

英格蘭總教練邵斯蓋特（Gareth Southgate）在賽前記者會表示：「我們曾在世界盃擊敗過美國嗎？答案是否定的，明天我們得試着改寫歷史。」

他還說：「我們知道將面對一支非常渴望贏球的球隊，我不認為我們會低估美國。」

去年歐洲國家杯決賽，英格蘭在PK大戰敗給義大利，使得英格蘭仍在尋求56年來第一座大型賽事冠軍。

迎戰美國之前，英格蘭出現利多消息，前一場對陣伊朗而腳踝受傷的隊長凱恩（Harry Kane），目前傷勢沒有大礙。

至於A組小組賽，荷蘭有機會透過擊敗厄瓜多從A組出線，兩隊將於台灣時間26日凌晨零時對決。

荷蘭前一戰意外與塞內加爾一路僵持，直到比賽尾聲才靠哈克波（Cody Gakpo）突破僵局，並在傷停補時階段又靠克拉森（Davy Klaassen）的進球澆熄塞內加爾反撲氣焰。

隊史3度獲得世界盃亞軍的荷蘭，2014年拿下季軍，2018年無緣參與，今年又捲土重來。

荷蘭總教練範蓋爾（Louis Van Gaal）在賽前信心滿滿說：「我們是來拿冠軍的。」

© 2022 AFP