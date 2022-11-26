姆巴佩獨進2球 法國勝丹麥成世足首支晉級16強球隊

（法新社杜哈26日電） 法國今天依賴才華洋溢的姆巴佩梅開二度，在世界盃足球賽D組小組賽2比1力克丹麥，以2戰2勝積分6分脫穎而出，成為本屆世足首支晉級16強的隊伍。

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這場比賽在可容納4萬人的974體育場（Stadium 974）開踢，衛冕軍法國上半場一開賽就大軍壓境，數度攻門雖然都功虧一簣，但已給丹麥防線龐大壓力。第21分鐘拉比奧（Adrien Rabiot）一記強力頭錘眼看要破網，但丹麥門神舒梅切爾（Kasper Schmeichel）飛身拍出，上演本屆賽事至今最精彩的救球戲碼之一。

被壓着打的丹麥在第36分鐘獲得本場第一次具威脅性攻擊機會。法國主將姆巴佩（Kylian Mbappe）發生失誤，丹麥趁機反擊，柯尼利亞斯（Andreas Cornelius）接到隊友妙傳後起腳，但球偏右從門柱旁擦身而過，浪費先下一城的良機。

將近4分鐘後，姆巴佩在門前12碼有大空檔，卻踢了個角度過高的「衝天炮」放槍，錯失應把握的建功機會。

兩軍上半場有攻有守，就差臨門一腳，0比0平手。法國13次射門、3次射正；丹麥則僅有2次射門機會，沒有射正。

下半場前15分鐘法國依然是強攻不下，但在第61分鐘終於突破丹麥城池，姆巴佩左路接到隊友耶南德茲（Theo Hernandez）的回傳，門前8碼起左腳穿越舒梅切爾的十指大關，攻下他在世足第6球，也是他為法國隊在國際比賽貢獻的第30球。

不料丹麥也不示弱，克利斯坦森（Andreas Christensen）第68分鐘利用角球機會頂球入網，馬上扳成1比1。

近況絕佳的姆巴佩不讓法國失望，第86分鐘衝入丹麥球門前躍起，用右大腿上緣將球碰進球門內，法國2比1超前。姆巴佩成為世足史上第2位在24歲前至少攻入7球的球員，第1位是巴西傳奇巨星「黑珍珠」比利（Pele）。

法國獲勝後，在D組以積分6分獨佔龍頭，也篤定前進最後16強的淘汰賽；澳洲以1勝1負積分3分排在D組第2，丹麥與突尼西亞同以1和1負、積分1分並列第3，晉級16強尚未完全絕望。

法國將在台灣時間30日晚間11時迎戰突尼西亞，丹麥也將於同一時間出戰澳洲。

© 2022 AFP