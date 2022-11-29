梅西慶祝贏球踢到球衣 墨西哥拳王：不要讓我遇到他

（法新社杜哈29日電） 阿根廷在世界盃足球賽擊敗墨西哥後，保住晉級機會，賽後在休息室瘋狂慶祝。在日前曝光的影片中，梅西疑似踢到一件墨西哥球衣，引發墨國拳王阿爾瓦雷茲不滿。

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阿根廷在2022年卡達世界盃足球賽以2比0擊敗墨西哥，保有晉級16強淘汰賽的機會。在社群媒體流傳的一段影片中，阿根廷全隊欣喜若狂在休息室大肆慶祝，期間梅西（Lionel Messi）的腳似乎碰到了一件墨西哥的球衣。

阿爾瓦雷茲（Saul 'Canelo' Alvarez）在推特上說：「你們有看到梅西用我們的球衣和國旗擦休息室嗎？」

「他最好向上帝祈禱，不要讓我遇到他。」

阿爾瓦雷茲的推文引來許多人為梅西解釋，聲稱賽後在地上看見球衣不是什麼奇怪的事。

梅西看起來是和墨西哥隊長瓜達多（Andres Guardado）交換了球衣。

有些人回應阿爾瓦雷茲，指出影片中沒看到梅西在擦任何東西，當中也沒出現墨西哥國旗。

但阿爾瓦雷茲堅稱梅西「污辱」了墨西哥。

阿爾瓦雷茲說：「就像我尊重阿根廷一樣，墨西哥也必須獲得尊重。我在講的不是（阿根廷）這個國家，而是梅西和他做的蠢事。」

© 2022 AFP