男衣寫政治標語手持彩虹旗 闖世界盃賽場

（法新社杜哈28日電） 一名上衣正面印有「拯救烏克蘭」字樣、背面寫着「尊重伊朗女性」，並手持彩虹旗的男子，闖進世界盃葡萄牙和烏拉圭之戰抗議。

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2022年卡達世界盃足球賽H組葡萄牙對烏拉圭小組賽的下半場，一名男子闖入場上待了大約30秒，然後被保全攔下，隨後被護送離開現場。

這名男子的上衣前後分別印有「拯救烏克蘭」（Save Ukraine）和「尊重伊朗女性」（Respect for Iranian Woman）的標語。

同性戀者的權益和彩虹旗的使用，一直是卡達世界盃醞釀衝突的議題之一，因為卡達將同性戀視為非法。

世界盃期間，7支歐洲球隊原本打算讓隊長戴上象徵反歧視的彩虹臂章。但在國際足球總會（FIFA）警告，可能會為此祭出黃牌等紀律處分後，他們才不得不放棄這樣的計畫。

本身是同性戀者的英國體育大臣安德魯（Stuart Andrew）將在觀看英格蘭對威爾斯之戰時，戴上彩虹臂章。

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）上周在德國爆冷以1比2敗給日本的比賽中，戴着印有「同一份愛」（One Love）彩虹臂章，坐在FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）旁看球。

有球迷在賽事初期抱怨，他們被要求脫掉印有彩虹圖案的上衣。

已出櫃的美國白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在美國和伊朗隊充滿政治味的比賽前，談到今天在場上發生的抗議插曲。

她說：「LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒等）觀眾和運動員可能遭遇的對待，着實令我們憂心。」

「我們敦促卡達及該國人民充分了解國王的訊息，那就是真正的認同並歡迎所有人到世界盃。」

對於這次的抗議事件，FIFA表示現階段不予置評。

© 2022 AFP