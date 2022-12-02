德國世界盃遭淘汰 球迷黯然接受檢討敗因

（法新社柏林2日電） 德國首都柏林東區一間酒吧很快便人去樓空，球迷沃恩克（Eric Warncke）對德國隊在世界盃慘遭淘汰感到失望，但他說自己早就懷疑可能發生這種狀況。

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在首場比賽遭日本隊以2比1擊敗後，德國隊的晉級之路橫生枝節。德國與西班牙戰成1比1平手，讓他們重燃晉級希望。儘管德國在小組賽第3戰以4比2擊敗哥斯大黎加，但西班牙昨天輸給日本，這決定了德國隊出局的命運。

27歲的沃恩克說：「沒人料到日本會擊敗西班牙，但最終我們活該被淘汰出局。」

他認為，與之前的國家隊相比，德國隊教頭佛利克（Hansi Flick）的這支隊伍「缺乏特色，缺乏領袖」。

德國曾以自己是一支「錦標賽球隊」自豪，他們過去總是有機會贏得世界盃。

沃恩克說：「就個人來說，他們都是好球員，但湊不成一個團隊。」他為領軍贏得2014年世界盃金杯的史汪斯泰格（Bastian Schweinsteiger）和波多斯基（Lukas Podolski）消失感到悲哀。

沃恩克23歲的友人華格納 (Rico Wagner) 和他一樣，以「失望，但這是我們應得的」來總結這種感覺。

41歲的藍茲克（Levent Lanzke）則說，德國隊本該「進入八強賽，肯定是這樣」。

他聳了聳肩說：「從紙面上看是有可能，但日本隊出現，哥斯大黎加也出現。這麼說吧，我並不恨日本隊。」

© 2022 AFP