德國連兩屆世界盃沒進16強 穆勒：滿是無力感

（法新社杜哈2日電） 德國連兩屆世界盃在小組賽出局，前鋒穆勒稱箇中滋味難以言喻，並表示對此滿是無力感。

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德國在2014年巴西世界盃決賽，在延長賽以1比0踢倒由梅西（Lionel Messi）率領的阿根廷拿下冠軍。但上屆2018年俄羅斯世界盃，德國卻草草在小組賽後出局，這次2022年卡達世界盃足球賽，他們又再度無緣晉級16強淘汰賽。

在對哥斯大黎加的這場比賽，格納布里（Serge Gnabry）在比賽第10分鐘就先進球，讓德國很快取得領先，接着哈斐瓷（Kai Havertz）獨進兩球， 菲爾克魯格（Niclas Fuellkrug）也在比賽尾聲攻門得手，讓德國最終4比2擊敗哥斯大黎加。

德國贏球後，戰績和西班牙同為1勝1和1負、積分4分，但在比較凈勝球後，讓西班牙以E組第2晉級，德國則是遭到淘汰。

德國前鋒穆勒（Thomas Mueller）說：「這對我們來說，是種難以言喻的痛苦。」

「這是種無能為力的感覺。」

日本後來居上，以2比1擊敗班牙，出乎意料的以2勝1負、積分6分，成為E組龍頭，闖進16強淘汰賽。

這場比賽，莫拉塔（Alvaro Morata）在比賽第11分鐘頭錘建功，讓西班牙很快取得領先，但日本在下半場展開戲劇性反擊。

堂安律、田中碧在下半場接連進球，讓日本如首戰2比1擊敗德國一樣，演出大逆轉戲碼。

進入16強淘汰賽階段後，日本將在5日對上克羅埃西亞；西班牙則將於6日對上摩洛哥。

© 2022 AFP