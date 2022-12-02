德國連兩屆止步世足小組賽 前鋒哈斐茨：有如恐怖片

（法新社豪爾1日電） 日本在2022年卡達世界盃足球賽小組賽戰勝西班牙，終結了德國從E組晉級16強的希望。德國前鋒哈斐茨（Kai Havertz）將球隊遭淘汰一事，比擬為「看了一部恐怖片」。 曾4次奪得世界盃冠軍的德國今天雖以4比2擊敗哥斯大黎加，但日本「藍武士」以2比1爆冷擊敗西班牙，以積分6分的成績力壓西班牙，名列小組第一，成功晉級16強。西班牙與德國積分相同，但西班牙在凈勝球上取勝，德國連2屆世足賽止步於小組賽。

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在下半場替補上陣為德國攻下兩球的哈斐茨說，這種被淘汰出局的方式，令球員們更難接受。

他說：「發生這種情況時，感覺就像在看恐怖片。」

「我們在比賽中得知日本領先，然後場館內顯示了排名。我們還是對西班牙進球抱有一點希望，但後來注意到日本的比賽已經結束了。」

哈斐茨將德國出局歸咎於德國對戰日本的表現，並暗示德國足球狀況不太妙。

他說：「兩屆都在第一輪出局，一次在16強賽被淘汰，是非常痛苦的。必須誠實說，4年來，一切都不順利。」

「現在我們兩次都在小組賽階段被淘汰。我認為我們不再是一支最佳陣容球隊了。」

© 2022 AFP