日本晉級16強 後衛長友佑都：向世界展現日本人膽識

（法新社杜哈1日電） 在「藍武士」日本擊敗西班牙以分組第一晉級16強後，日本後衛長友佑都今天表示，日本展現出他們在卡達世界盃足球賽競爭的「膽識」。

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本屆世足E組被視為「死亡之組」，日本隊賽前不被看好，後來憑藉堅韌不拔的精神取得勝利，爆冷擊敗德國和西班牙，以E組第一名出線。

總教練森保一帶領的日本隊現在將在16強賽迎戰克羅埃西亞，長友佑都相信他們對上曾拿下2018年世界盃亞軍的克羅埃西亞可以再次大放異彩。

長友佑都說：「世界上沒有人相信日本會成為這一組的第一名，沒有人。但我們相信，我們在今天的比賽中堅信不移。我們向世界展示了日本人的膽識。」

儘管西班牙在上半場第11分鐘靠着莫拉塔 (Alvaro Morata) 頭錘破網先馳得點，但長友佑都表示比賽「按計畫進行」。

日本在西班牙強力施壓下沒有再失球，到了下半場上演逆轉秀，堂安律、田中碧相繼在第48分鐘和51分鐘進球，終場就以2比1力克西班牙「無敵艦隊」。

長友佑都說：「我們知道我們有可能會失球，也知道如果發生這種情況，有可能會潰不成軍並再次失球，這會是一場非常艱難的比賽。」

「我們為了這種情況做好了準備，我們團結一致。沒有任何一名球員被擊垮。」

後衛谷口彰悟說，當堂安律進球時，「氣氛產生了變化」。

他說：「我們產生了變化，整個球場氣氛都因此改變。感覺就像對戰德國的比賽一樣，我們覺得我們可以繼續下去，放手一搏。」

長友佑都說，他在迎戰西班牙的比賽中「感受到了日本足球的力量」。

他說：「比賽按計畫進行，我們取得了勝利，這讓我感受到日本足球的成長。」

© 2022 AFP