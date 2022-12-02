王牌盧卡庫頻失誤比利時遭淘汰 隊友：不能怪他

（法新社杜哈1日電） 比利時世足國家隊王牌前鋒盧卡庫今天出戰克羅埃西亞時失誤連連，比利時最終止步小組賽慘遭淘汰，隊友卡斯塔涅賽後表示，國人不應怪罪盧卡庫。

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盧卡庫（Romelu Lukaku）是比利時進球紀錄保持人，但由於賽前右腿拉傷，本屆世足賽上場時間很少，今天在阿瑪德．賓．阿里體育場（Ahmad Bin Ali Stadium）進行下半場時上陣。

目前被英超球隊切爾西（Chelsea）外借至國際米蘭（Inter Milan）的盧卡庫今天至少錯過3次絕佳進球機會，原本只要靠一記進球就能晉級16強的比利時最終慘遭淘汰。

比利時後衛卡斯塔涅（Timothy Castagne）告訴記者：「我不會說他是反英雄（anti-hero），因為他是來尋找機會，他也製造機會，他有提供機會，並保持球權。」

「如果他不在，也許我們就不會有那些機會。我不認為我們可以怪罪他，他已付出所有，也努力試過了。如果不會進球，就是不會進球。」

前鋒巴舒亞伊（Michy Batshuayi）23日在F組預賽中踢進比利時在本屆世足賽的唯一進球，讓比利時以1比0險勝加拿大，不過今天並未上陣。

巴舒亞伊說：「這樣出局真的令人很失望…比利時須踢得更好。我不會說我們不應該被淘汰，但我們本來應該踢得更好。一切都令人失望。」

© 2022 AFP